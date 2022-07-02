الخوالدة: التعديلات الدستورية الجديدة ترفع نسبة تمثيل الشباب والنساء في الحياة السياسية

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن ورشات توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تعقدها الوزارة بالتعاون مع مركز "العالم" العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، تستهدف الشباب والمؤثرين في المجتمعات المحلية.



وأضاف الخوالدة خلال لقائه مجموعة من المشاركين في الورشة التي عقدت، اليوم السبت في محافظة إربد، بعنوان "توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، أن هدف الورشة الرئيس هو تعريف الشباب بتوصيات اللجنة الملكية وبخاصة المتعلقة بالتعديلات الدستورية كقانون الأحزاب الجديد الذي أقر أخيرا، واطلاعهم على أهم التوصيات التي تهم الشباب والنساء وتساهم في رفع نسبة مشاركتهم في الحياة السياسية.

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