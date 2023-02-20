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الإثنين، 20-02-2023 07:49 ص

الخيار يواصل انخفاضه اليوم في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 2583.190 طن، توزعت على 1572.714 طن خضار،772.813 طن فواكه، و 237.663 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 231.901 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 17 إلى 30 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:


 


 




 

 


 

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