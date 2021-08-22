الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الوكيل الإخباري - تنفيذًا للتوجيهات الملكية، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الشعب اللبناني الشقيق، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم إيصالها الى الجهات المعنية في لبنان الشقيق للوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف التي يمر بها.



وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي إن الهيئة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لتوفير مواد ومستلزمات طبية لإيصالها إلى لبنان الشقيق وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".

