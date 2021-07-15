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الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

الخميس، 15-07-2021 11:34 ص

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات انسانية الى غزة

مساعدات


الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، قافلة مساعدات انسانية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الى قطاع غزة.

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وقال بيان صادر عن الهيئة، أن القافلة تتكون من 16 شاحنة تحمل أدوية ومستهلكات طبية وحليب أطفال ومواد غذائية واغاثية، سيتم تسليمها لمديرية الصحة الفلسطينية ومديرية التنمية الاجتماعية والمجمعات الطبية في القطاع.
واشار الى ان مجموع الشاحنات المرسلة الى الضفة الغربية وقطاع غزة وصل الى 67 شاحنة ضمن 8 قوافل.


من جهته، أوضح أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، ان الهيئة مستمرة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية الواردة من الجهات المعنية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي. واضاف انه يتم العمل على الصعد كافة لتأمين التبرعات على المستويين المحلي والدولي مع الشركاء والمتبرعين.


 




 

 


 

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