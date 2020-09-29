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الثلاثاء، 29-09-2020 12:03 ص

الخيرية الهاشمية توزع طروداً غذائية في معان

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الوكيل الاخباري - سلّمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بدعم من صندوق همة وطن، طروداً غذائية لمديرية التنمية الاجتماعية في معان، ليصار إلى توزيعها على الأسر العفيفة في المحافظة.

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وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن التوزيع يستهدف 1050 أسرة أردنية عفيفة، من خلال 16 جمعية خيرية محلية، وبالتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية، مبيناً أن التوزيع سيكون على المناطق المعزولة من قبل الحاكم الإداري وذلك تقيّدًا بإجراءات الصحة والسلامة العامة.


وقال مساعد الأمين العام في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، محمد ناصر الكيلاني: "إنه بدعم من  صندوق همة وطن، واستمراراً لجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في مجابهة جائحة كورونا، جرى اليوم تسليم الطرود الغذائية لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة معان وبالتنسيق مع الحاكم الإداري للوصول إلى الأسر في المناطق المعزولة والأسر المتأثرة بجائحة كورونا".

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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