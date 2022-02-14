الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 12:28 م

الخيرية الهاشمية: دعم 31911 أسرة خلال مشروع كسوة الشتاء

الهيئة


الوكيل الإخباري - اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كسوة الشتاء "المرحلة الثانية" للعام 2021-2022 والذي استهدف 31911 أسرة أردنية عفيفة ولاجئين سوريين وفلسطينيين.

اضافة اعلان


وتضمن المشروع توزيع الملبوسات الشتوية والبطانيات في إحدى عشر محافظة وبالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية والجمعيات المحلية ودائرة الشؤون الفلسطينية حيث منحت كل أسرة حقيبة تحتوي على بطانيتين وملبوسات شتوية متنوعة لتغطية احتياجاتهم في فصل الشتاء.


وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي إن فصل الشتاء لهذا العام يعتبر الأكثر برودة منذ عام 2008، وبفضل الدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كأحد الشركاء تمكّنا من الوصول إلى 159555 مستفيدا في معظم محافظات المملكة وتوزيع البطانيات والملابس الشتوية للتخفيف من آثار فصل الشتاء على الأسر المتعففة الأردنيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين.


وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم على أن المركز يختتم اليوم أحد المشاريع الإغاثية الهامة الذي يلبي الاحتياجات المعيشية الأساسية للأسر العفيفة واللاجئين في الأردن.
وأضاف أن مركز الملك سلمان للإغاثة مستمر في دعم المحتاجين والمنكوبين ضمن مجموعة من المشاريع الاغاثية المتنوعة وفق خطط ممنهجة ومدروسة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
637804557681847857

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

ajarmah

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

www

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

main_image620ab6e454594

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

1202222145557240603671

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

144655

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أخبار متعلقة
وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

www

الزرقاء : نادي أسرة القلم الثقافي يعرض خطته للسنتين المقبلتين

main_image61fa6425bb8d6

الامانة تواصل حملات تقليم الاشجار

1202231175138394552532

العودات: الثلوج الأخيرة سترفع منسوب المياه الجوفية

2

أمسية أدبية منوعة في نادي أسرة القلم الثقافي بالزرقاء

1643464396446

توزيع مساعدات على أسر في عدد من مناطق المملكة