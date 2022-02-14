الخيرية الهاشمية: دعم 31911 أسرة خلال مشروع كسوة الشتاء

الوكيل الإخباري - اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كسوة الشتاء "المرحلة الثانية" للعام 2021-2022 والذي استهدف 31911 أسرة أردنية عفيفة ولاجئين سوريين وفلسطينيين.

اضافة اعلان



وتضمن المشروع توزيع الملبوسات الشتوية والبطانيات في إحدى عشر محافظة وبالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية والجمعيات المحلية ودائرة الشؤون الفلسطينية حيث منحت كل أسرة حقيبة تحتوي على بطانيتين وملبوسات شتوية متنوعة لتغطية احتياجاتهم في فصل الشتاء.



وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي إن فصل الشتاء لهذا العام يعتبر الأكثر برودة منذ عام 2008، وبفضل الدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كأحد الشركاء تمكّنا من الوصول إلى 159555 مستفيدا في معظم محافظات المملكة وتوزيع البطانيات والملابس الشتوية للتخفيف من آثار فصل الشتاء على الأسر المتعففة الأردنيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين.



وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم على أن المركز يختتم اليوم أحد المشاريع الإغاثية الهامة الذي يلبي الاحتياجات المعيشية الأساسية للأسر العفيفة واللاجئين في الأردن.

وأضاف أن مركز الملك سلمان للإغاثة مستمر في دعم المحتاجين والمنكوبين ضمن مجموعة من المشاريع الاغاثية المتنوعة وفق خطط ممنهجة ومدروسة.



