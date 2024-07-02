الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيه هذه التهم لشخص قام بتصوير ونشر فيديو حادث الدهس في شارع الأردن

ولي العهد يعزي رئيس هيئة الأركان المشتركة

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية

الحكومة : نسبة مقاعد مجلس النواب الحزبية ستزيد

مؤتمر صحفي للإعلان عن قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني غداً

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في نيويورك

بين 400 قط .. شاهد ملكة جمال القطط في العراق 2024

الحكومة : لا نتدخل في الانتخابات

الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات المقبلة

أمين عمان يصدر تعميماً صارماً ويتعهد بتطبيق أشد العقوبات

الثلاثاء، 02-07-2024 05:18 م

"الخيرية الهاشمية": عبور 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة

hcxE5DvL7XLiWinNiIT0LtS6vbARfvHte1BtYDHD


الوكيل الإخباري - عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة، تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان


وسيرت القافلة التي تضم 50 شاحنة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبدعم من نقابة المقاولين، ومنظمة بايوس وأنيرا، والسفارة البلغارية، وروابي فرح وغيرها من المتبرعين.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، حملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والطحين والمواد الإغاثية مثل (الفرشات والبطانيات والطرود الصحية ووحدات الدم)، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة والمستشفيات العاملة في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه تم إرسال براد ووحدات الدم لإيصالها للمستشفيات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بسبب النقص الحاد بوحدات الدم.


وأضاف الشبلي، أن الجهود الأردنية مستمرة في تذليل كافة الطرق لإدخال وإيصال المساعدات لأهلنا في شمال قطاع غزة خاصة، وقطاع غزة عامة.


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 2373 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.


وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية، أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
JUXSp3JDcOWumwxhj20gzKHGOOm55ySkrP6UCrdf

توجيه هذه التهم لشخص قام بتصوير ونشر فيديو حادث الدهس في شارع الأردن

888

ولي العهد يعزي رئيس هيئة الأركان المشتركة

d709aca3-7c80-4624-83c6-62c810e350c7

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية

1719926441284

افتتاح توسعة مركز الدراسات الدوائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

Fua9jvySWjz9oGOlWvzpYykCLsgD4qC1xX99VLvy

"صناعة الأردن" تبحث تعزيز العلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

1719926578043

اختتام بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم في العقبة

أخبار متعلقة
1719864168720

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

638554508655341304

طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/3 تباشر أعمالها

WhatsApp Image 2024-06-26 at 8.00.47 PM

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينعى الشهيدين العرام والصياح

GPuAhOXW8AAapi3

بدء غلق جزئي مؤقت لطريق البحر الميت مساء اليوم

820223193454749604617

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

file (8)

"المهندسين" تطلق حملة "بسمة فرح لأطفال غزة"