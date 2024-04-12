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الجمعة، 12-04-2024 02:19 م

الخيرية الهاشمية: قافلة الـ100 شاحنة وصلت غزة

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الوكيل الإخباري - دخلت اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، قافلة المساعدات الغذائية الأردنية المكونة من 100 شاحنة، من خلال معبر كرم أبو سالم.

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وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن هذه القافلة تسعى لتخفيف الضغوط الإنسانية المتزايدة على سكان قطاع غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الموارد الغذائية والطبية.


وأكد الشبلي التزام الأردن بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتذليل أية عوائق في سبيل إغاثة الأشقاء في غزة.


وتضمنت القافلة وفق الشبلي، مجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية، من المقرر أن توزع بالتعاون مع الشركاء من منظمات دولية.

وتعتبر هذه القافلة الثانية خلال عيد الفطر المبارك، ليصبح إجمالي عدد الشاحنات المرسلة خلاله، 205 شاحنات، فيما وصل عدد الشاحنات التي أرسلها الأردن منذ بداية الأزمة إلى 887 شاحنة.

 




 

 


 

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