الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يطلقان مشروع الدعم السكني للأسر السورية

الوكيل الاخباري - بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتنفيذ مشروع الدعم السكني لصالح 111 مستفيدا من الأسر السورية في محافظة إربد.



وقال بيان عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن اختيار الأسر المستفيدة من اللاجئين السوريين تم ضمن معايير محددة، وهي أن يكون رب الأسرة أو أحد أفراد العائلة ممن يعانون من أمراض في النخاع الشوكي أو اعتلال العضلات، والذي يتسبب في عدم قدرة الشخص على الحركة وممارسة حياته الطبيعية مما يؤثر على قدرته لتأمين مصدر دخل أو تأمين القوت اليومي للعائلة.

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