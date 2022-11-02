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الأربعاء، 02-11-2022 03:15 م

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يطلقان مشروع كنف في الأردن

نننم


الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأربعاء، مشروع "كنف في الأردن" والذي يستهدف الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في جميع محافظات المملكة.

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ويهدف المشروع إلى تأمين كسوة الشتاء، من خلال توزيع قسائم شرائية من الملابس من الأسواق المحلية، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 23529 مستفيدا، وسيجري استهداف الأسر المستفيدة من خلال صندوق المعونة الوطنية، والجمعيات الخيرية المحلية ودائرة الشؤون الفلسطينية.


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه ومع اقتراب فصل الشتاء سعت الهيئة وبدعم من مركز الملك سلمان، لتقديم كسوة الشتاء لصالح الأسر المحتاجة، آخذين بعين الاعتبار كرامة المستفيدين وإعطائهم حرية اختيار احتياجاتهم من خلال توزيع قسائم شرائية لاستبدالها باحتياجاتهم من الملابس.


وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم، أن هذا المشروع النوعي يأتي استمراراً للمشاريع الإغاثية التي يقدمها المركز للمحتاجين ضمن خطط ممنهجة ومدروسة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.


 




 

 


 

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