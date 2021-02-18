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الخيطان يوعز لوسائط النقل العام بتوخي الحيطة والحذر

الخميس، 18-02-2021 04:24 م

لحماية الأرواح

الخيطان يوعز لوسائط النقل العام بتوخي الحيطة والحذر

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وزارة النقل


الوكيل الإخباري - أوعز وزير النقل المهندس مروان الخيطان لهيئة تنظيم النقل البري للتعميم على كافة مشغلي وسائط نقل الركاب بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن مديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني خلال تقديم خدمات نقل الركاب بالمنخفض الجوي الحالي وذلك لحماية الأرواح والحفاظ على مقدراتهم.

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وأكد المهندس الخيطان في  تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، على ضرورة  الالتزام والاستمرار بتقديم خدمات النقل العام وبأعلى درجات السلامة العامة.


وشدد وزير النقل على غرفة عمليات وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها  بضرورة استقبال كافة الشكاوي والعمل على حل أي مشكلة يواجهها مشغلو قطاع نقل الركاب وضرورة التنسيق مع باقي الأجهزة  الحكومية المعنية للمساعدة في حال اقتضت الحاجة لذلك.


ودعا المهندس  الخيطان  التقيد التام بإجراءات السلامة العامة وضرورة التباعد الاجتماعي ومراعاة تعقيم وسائل النقل العام ، والتأكيد على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات.

 

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