الداخلية: إبعاد العاملين الوافدين غير متلقي اللقاح منتصف الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة على العمال الوافدين، غير متلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا في جرعتيه، الأولى والثانية منتصف الشهر الحالي.

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وأوضح الفراية لـ"المملكة"، أنه سيتم إبعاد العمال الوافدين غير متلقي اللقاح خارج البلاد، وسيتم إنهاء إقامتهم بعد تاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي.



مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عادل البلبيسي، دعا الخميس، الوافدين المقيمين في الأردن إلى التوجه فورًا لتلقي جرعتين من اللقاح.

ورأى البلبيسي، أن تلقي الوافدين للقاح يشكل أهمية قصوى، خاصة وأن أكثر من 65% منهم لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح.

