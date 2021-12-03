الجمعة 03-12-2021
الوكيل الاخباري

الداخلية: إبعاد العاملين الوافدين غير متلقي اللقاح منتصف الشهر الحالي

الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

الداخلية: لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام صالات الأفراح وإقامة الحفلات

الصفدي يشارك بأعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط في روما

توقع ارتفاع حاجة الأردن من التزود المائي

وزير الصحة والسفير الروماني يبحثان اجراءات الحد من انتشار كورونا

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

وفيات الجمعة 3-12-2021

الجيولوجيين : دراسات أولية تشير إلى احتمالية وجود نفط في الجفر والسرحان

الجمعة، 03-12-2021 03:08 م

الداخلية: إبعاد العاملين الوافدين غير متلقي اللقاح منتصف الشهر الحالي

العمالة


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة على العمال الوافدين، غير متلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا في جرعتيه، الأولى والثانية منتصف الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وأوضح الفراية لـ"المملكة"، أنه سيتم إبعاد العمال الوافدين غير متلقي اللقاح خارج البلاد، وسيتم إنهاء إقامتهم بعد تاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي. 


مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عادل البلبيسي، دعا الخميس، الوافدين المقيمين في الأردن إلى التوجه فورًا لتلقي جرعتين من اللقاح. 
ورأى البلبيسي، أن تلقي الوافدين للقاح يشكل أهمية قصوى، خاصة وأن أكثر من 65% منهم لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العيسوي

العيسوي ينقل تعازي جلالة الملك إلى عشيرة البطاينة

الداخلية

الداخلية: لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام صالات الأفراح وإقامة الحفلات

روما

الصفدي يشارك بأعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط في روما

مياه

توقع ارتفاع حاجة الأردن من التزود المائي

هواري

وزير الصحة والسفير الروماني يبحثان اجراءات الحد من انتشار كورونا

خمسينات

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

أخبار متعلقة
كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

112021418215133671859

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.53% في الاردن اليوم

سوق 2

ممثل المواد الغذائية: الغذاء في الأردن آمن وجودته عالية

إصابات

14 وفاة و2080 إصابة كورونا جديدة الجمعة

كورونا الوكيل

22 ألفا و999 إصابة كورونا نشطة في المملكة

كورونا 6

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن اليوم