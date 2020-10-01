الداخلية : اغلاق مديرية الجنسية بسبب كورونا غير صحيح

الوكيل الاخباري -

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قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول اغلاق مبنى مديرية الجنسية في الوزارة بسبب اكتشاف إصابات كورونا بين موظفيها غير صحيح ، وأن المديرية وكافة مرافق الوزارة ومديرياتها تمارس عملها كالمعتاد.وأكد المصدر أن الوزارة اخضعت موظفيها اليوم الخميس ، لفحص كورونا من قبل فرق متخصصة من وزارة الصحة وذلك كاجراء احترازي يتماشى مع البروتوكول الصحي المعتمد.واهابت الوزارة بجميع وسائل الاعلام إلى استقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة والرسمية وعدم الإنسياق وراء الإشاعات والأخبار غير الدقيقة.