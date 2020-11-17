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الثلاثاء، 17-11-2020 05:28 م

الداخلية : اغلاق مطعمين بعمان

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الوكيل الاخباري -  أغلقت لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والسياحة مطعمين في عمان ، وذلك جراء عدم التزامهما بتطبيق أوامر الدفاع ومخالفة شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة الواردة في البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا.
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وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين ووفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، مشيرا إلى ان الأجهزة المعنية في منطقة الاختصاص ، تتولى متابعة ومراقبة المنشآت والأفراد للتأكد من التزامهم بتنفيذ أوامر الدفاع بحذافيرها.

ودعا المصدر إلى ضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية،  وخاصة التباعد الاجتماعي واستخدام ادوات السلامة العامة ، وصولا إلى الحد من الممارسات التي تؤدي الى انتشار عدوى كورونا.

 




 

 


 

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