الداخلية : اغلاق مطعمين بعمان

الوكيل الاخباري -

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أغلقت لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والسياحة مطعمين في عمان ، وذلك جراء عدم التزامهما بتطبيق أوامر الدفاع ومخالفة شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة الواردة في البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا.وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين ووفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، مشيرا إلى ان الأجهزة المعنية في منطقة الاختصاص ، تتولى متابعة ومراقبة المنشآت والأفراد للتأكد من التزامهم بتنفيذ أوامر الدفاع بحذافيرها.ودعا المصدر إلى ضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة التباعد الاجتماعي واستخدام ادوات السلامة العامة ، وصولا إلى الحد من الممارسات التي تؤدي الى انتشار عدوى كورونا.