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السبت، 07-11-2020 09:12 ص

لتجمعات انتخابية مخالفة لأوامر الدفاع

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

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وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان الفيديوهات المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر تجمعات مخالفة لأوامر الدفاع من قبل انصار بعض المرشحين للانتخابات النيابية هي فيديوهات قديمة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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واشار المصدر الى ان الهدف من وراء تداول ونشر هذه الفيديوهات في هذا التوقيت الذي يشهد به الاردن استحقاقا دستوريا يتمثل بإجراء الانتخابات هو التشويش على سير العملية الانتخابية واعاقة الجهود الوطنية المبذولة لضمان اجرائها بسهولة ويسر.

 

وشدد المصدر على أنه سيصار الى اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق من يقف وراء نشرها باعتبارها تخدم اهدافا تتعارض كليا مع المصلحة الوطنية العليا للدولة الاردنية.

 

يشار الى ان وزير الداخلية توفيق الحلالمة أوعز إلى الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في وقت سابق بضرورة الالتزام بأوامر الدفاع ومنع التجمعات بالأفراح والمناسبات وخاصة التجمعات الانتخابية. 

 

المصدر : بترا

 

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