الداخلية تعلن عن خطتها بشأن امتحانات التوجيهي التكميلي

الوكيل الإخباري- ناقش وزيرا الداخلية مازن الفراية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أبرز الإجراءات الإدارية والفنية والأمنية التي تم اتخاذها لضمان سير وانجاح امتحانات الثانوية العامة / الامتحان التكميلي للعام الحالي والمزمع اجراؤها في الثلاثين من الشهر الحالي.

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جاء ذلك لدى لقائهما، اليوم الاحد، في مبنى وزارة الداخلية بحضور محافظي الميدان"عن بعد" والأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور نواف العجارمة، ومساعد مدير الأمن العام لأمن الاقاليم العميد ايمن العوايشة، وعدد من المعنيين والمسؤولين.



وأكد الفراية ان الارتقاء بمنظومة القيم التي تحكم المجتمع ولا سيما الابتعاد عن الغش بشتى أشكاله وصوره وكل ما يعكر صفو الامتحانات، يسهم بتخفيف الكلفة الأمنية والادارية المبذولة والتي تتحملها الأجهزة الامنية والجهات المعنية الأخرى لضمان سلامة الامتحان، وذلك من خلال تخصيص أعداد كبيرة من رجال الأمن والآليات لهذه الغاية، في حين يمكن توجيه هذه الأعداد لتأدية مهام وواجبات امنية وانسانية أخرى.



وأشار الى ضرورة أن يجري الامتحان الذي يمثل مرحلة مفصلية وهامة في حياة الطالب على سوية عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، موضحا ان وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنجاح الدورة الامتحانية خارج قاعات الامتحان ومنع حدوث أية مشاكل او معوقات قد تحدث اثناء انعقادها.



ولفت وزير الداخلية في نفس الوقت، إلى أن الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية المعنية قد اتخذوا جميع الاجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحان ومساعدة الطلبة على التقدم لامتحاناتهم بسهولة ويسر إلى جانب مساندة الكوادر المشرفة على اداء الامتحان.



وأكد الوزير الفراية أهمية الالتزام بمتطلبات وشروط البروتوكول الصحي المعتمد لجائحة كورونا وذلك منذ دخول الطلبة الى قاعات الامتحان وحتى خروجهم منها.



من جانبه، قال وزير التربية ان الاجتماع يهدف الى وضع وزير الداخلية والحكام الاداريين بصورة الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لإجراء امتحانات الثانوية العامة، وتأكيد الدور التكاملي بين جميع اجهزة الدولة المعنية لإنجاح الدورة الامتحانية، ولاسيما وزارة الداخلية واذرعها الامنية الذين يقومون بدور مميز لضمان سير الامتحان وفقا للخطط الموضوعة لذلك.



وأضاف ان الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح الدورة الامتحانية منذ يومها الاول، وبما يضمن الحفاظ على قدسية امتحان الثانوية العامة وسمعته الطيبة على المستويات المحلية والعربية والدولية.



وأكد الدكتور عويس أهمية دور وزارة الداخلية والأجهزة الامنية بإسناد جهود وزارة التربية للحفاظ على سلامة الإجراءات المتبعة في الامتحانات منذ بدء نقل الاسئلة من مراكز مديريات التربية بمرافقة امنية، وتوزيعها على مراكز الامتحان وعودتها بعد ذلك الى مراكز التصحيح وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.



وعرض أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية لأبرز الاجراءات الفنية والأمنية التي وضعت لضمان سير الامتحان وفقا للخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وذلك من حيث الإجراءات التنظيمية واجراءات السلامة العامة التي تضمنت اعداد الطلبة ومراكز الامتحان والتصحيح.



واشار الى ان عدد المشتركين في الامتحان يبلغ 94747 مشتركا ومشتركة موزعين على 421 مركزا امتحانيا، وأن عدد قاعات الامتحان يبلغ 1013 قاعة منتشرة في جميع انحاء المملكة، اضافة الى توفير 42 قاعة احتياط، مؤكدا ضرورة تلقي الطلبة جرعتي المطعوم وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.



وقال مساعد مدير الأمن العام انه تم تخصيص عدد كاف من رجال الامن لتأمين الحماية اللازمة لنقل الاسئلة والحفاظ عليها قبل وبعد انتهاء الامتحانات، وحماية الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحانات، للحيلولة دون وقوع ما يعكر صفو الامتحانات.



ودار خلال الاجتماع نقاش موسع حول كيفية ضمان سلاسة سير الامتحانات في مختلف مناطق المملكة، وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشرفة على الامتحان في مديريات التربية والتعليم في المملكة.

