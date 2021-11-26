الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 05:58 م

الداخلية تمنع دخول غير الأُردنيين القادمين من جنوب إفريقيا ودول محيطة بها تحسُّباً من المتحور الجديد

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة الداخلية بناء على توصية وزارة الصحة اتخاذ اجراءات احترازية بحق القادمين من دول (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني ،بتسوانا)، اعتباراً من يوم الاحد المقبل الموافق 28 تشرين الثاني الحالي.

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وجاء القرار نظراً لظهور متحور جديد لفايروس كوفيد-19 (B.1.1.529) في جنوب إفريقيا وفي بعض الدول المجاورة لها، والذي يُعتقد أنه أسرع إنتشاراً من المتحور (دلتا) السائد حالياً في الأردن وفي معظم دول العالم وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن.


وينص قرار الوزارة على منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد ، وسيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجراً مؤسسياً لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من الكورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

بترا

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