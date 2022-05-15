الداخلية : حظر استخدام مصطلح الجنسية المقيدة

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الداخلية قرارا يحظر استخدام مصطلح جنسية مقيدة .



جاء ذلك على لسان مدير مديرية الجنسية في وزارة الداخلية الدكتور باسم الدهامشة خلال اجتماع مشترك عقدته لجنتا الصحة والبيئة ، والسياحة والخدمات العامة النيابيتين، مشيرا الى أن السبب في ذلك لأن المصطلح يشكل نفورا للراغبين بزيارة المملكة، وجرى استبداله باستخدام جنسيات تحتاج موافقات مسبقة ودول لا تحتاج، وهذا معمول به في معظم دول العالم .



ولفت الدهامشة الى أن الوزارة شريك استراتيجي في جميع القطاعات، حيث صدر منذ 3 أسابيع ولأول مرة قرار لمنح تأشيرة لـ5 سنوات متعددة الزيارات لجميع الجنسيات، لتعزيز الاقتصاد الوطني بهدف الزيارة والسياحة العلاجية.

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