الداخلية: خطة شاملة وأمنية استعدادا لعيد الفطر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي إن الوزارة تعمل على ترتيب خطة أمنية شاملة استعداداً لعيد الفطر السعيد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

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وأضاف المجالي اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الخطة تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار ، ووضع خطة للأمن وادارة السير لتنظيم صلاة العيد ، وحركة الأسواق ، والتأكد من إيصال كافة الخدمات والسلع للمواطنين.



وأضاف أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة إضافة إلى غرف العمليات الموجودة في المحافظات ستنسق مع المجالس الأمنية لاستقبال أية ملاحظات.



وتوقع أن يشهد عيد الفطر حركة نشيطة على خلاف السنوات الماضية بسبب بدء التعافي من جائحة كورونا .

