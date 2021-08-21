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السبت، 21-08-2021 03:03 م

الداخلية : زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الملك حسين غداً

وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية، انه اعتباراً من يوم غد الأحد، سيتم   زيادة  عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً إلى المملكة عبر جسر ‏الملك حسين ليصبح (2000) شخص بدلاً من (1500) شخص، وذلك عبر المنصة البرية مع  إحضار فحص pcr بشكل مسبق. 

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وبحسب بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم السبت فإنه سيتم كذلك  زيادة عدد الأشخاص ‏المسموح لهم بالدخول من الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن (السلطة الوطنية الفلسطينية) ‏ليصبح (1000) شخص بدلاً من (500) شخص عبر المنصة البرية .‏


وأشارت  إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين والأشقاء الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة. 


يشار إلى أنه تم السماح سابقا  للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية بالذهاب والعودة عبر جسر الملك حسين دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.


 




 

 


 

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