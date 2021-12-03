الداخلية: لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام صالات الأفراح وإقامة الحفلات

الوكيل الإخباري - قال وزارة الداخلية مازن فراية، الجمعة، إنه لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام القاعات وصالات الأفراح وإقامة الحفلات.

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وأضاف فراية لـ"المملكة"، أن الحفلات والمناسبات التي تم الموافقة عليها مسبقا سارية المفعول.



وكان محافظ العاصمة ياسر العدوان قد أعلن، مساء الخميس، وقف جميع الحفلات داخل العاصمة اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر، واعتبار الموافقات التي صدرت ملغاة اعتبارا من تاريخه.



وأكد الفراية على ضرورة التزام منشآت الاحتفالات بالأعداد المسموحة وعدم السماح بدخول أي شخص لا يحمل "سند أخضر".



وأشار إلى تكثيف الحملات التفتيشية على التزام المنشآت بالبروتوكولات الصحية وأوامر الدفاع من قبل الحكام الإداريين والأمن العام.