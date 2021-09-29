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الأربعاء، 29-09-2021 10:43 م

الداخلية : لا تهاون بوثيقة الجلوة العشائرية وأمرها محسوم

وزارة الداخلية


الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفرايه أن الوزارة استدعت الأطراف المتخاصمة في العديد من قضايا القتل وأبلغناهم بأن وثيقة الجلوة العشائرية قانونية ملزمة وأنه لا مجال للتهاون فيها ، وأن أمرها بات محسوما بشكل جازم من قبل الدولة.

وأضاف في تصريح متلفز أن وثيقة الجلوة العشائرية ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل الحكام الإداريين اعتبارا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29-9-2021.

وبيّن الفراية أنه في حال تجددت جرائم ما يعرف بالثأر بعد انقضاء مدة الجلوة المنصوص عليها بالوثيقة فإنه ستعامل تلك الجريمة كجريمة جديدة ، وليس لها ارتباط بالجريمة السابقة ، مشيرا الى أن العقوبة في هذه الحالة ستكون مغلظة دون مراعاة لأي ظرف كان ، كما ستطبق عليها عقوبة الدية المغلظة.

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