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الثلاثاء، 16-11-2021 10:44 ص

الداخلية :منع إقامة بيوت العزاء و الأفراح خارج الصالات المرخصة

وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة، بالإضافة إلى متابعة المصابين و المحجورين داخل منازلهم.

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وكذلك وجهت الوزارة في كتاب وقعه وزير الداخلية مازن الفراية، بـ "متابعة الأشخاص المحجور عليهم منزليا والتأكد من مدى التزامهم بتعلميات الحجر المنزلي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية". 


وسجل الأردن، الاثنين، 17 وفاة و3441 إصابة جديدة بالفيروس بنسبة فحوص إيجابية قدرها 7.26%. ويبلغ عدد حالات الإصابات النشطة 30903.


وقررت أيضا، "زيادة عدد الجولات الميدانية من قبل الفرق التفتيشية على المنشآت وتحرير المخالفات بحق الجهات غير الملتزمة بأوامر الدفاع". 


وتالياً نص التعميم الذي أصدره الفراية:



 




 

 


 

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