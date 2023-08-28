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الإثنين، 28-08-2023 02:32 م

الداخلية : هذه شروط دخول السوريين الى الأردن

وزارة الداخلية


 الوكيل الاخباري - "لم تسجل" لدى الجهات الرسمية أي تجاوزات تذكر لمن حصل على تأشيرة بقصد السياحة المخصصة للسوريين حتى الآن، وفقا لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وقال المصدر إنّ الأردن منح 57.987 ألف تأشيرة سياحية لسوريين لدخول المملكة منذ تشرين الأول 2021 بكفالة مكاتب سياحة وسفر.

وبلغ عدد القادمين للأردن منذ 13 أيلول 2022، بموجب وثائق سفر أجنبية 3510 سوريين.

وأكد أنه في حال تجاوز أي شخص المدة الممنوحة له في التأشيرة؛ تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة النافذ التي تتدرج من العقوبات المالية إلى الترحيل.

وبين أن وزارة الداخلية تعمل وفقاً لأسس تندرج تحت مفهوم المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق هذه المصلحة يتطلب المواءمة بين المصالح الوطنية سواء كانت الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وكذلك الصحية.

وأضاف المصدر، أنه نظرا للظروف الحالية في سوريا؛ ولمنع حدوث موجة لجوء عكسية لمن تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة من جهة، وضمان عدم دخول سوريين بقصد اللجوء من سوريا من جهة أخرى، ومراعاة للظروف الاقتصادية في الأردن بما في ذلك البعد الإنساني للسوريين فقد سهلت وزارة الداخلية دخول القادمين من سوريا لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد، وفي الوقت نفسه تسهيل دخول القادمين من الدول الأخرى بموجب موافقات مسبقة وضمانات تكفل عدم تجاوزهم المدة المحددة بشهر.

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