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السبت، 30-01-2021 02:17 م

سرعة وكفاءة في إنجاز الخدمة

الدخل والمبيعات : خدمات إلكترونية تغني عن مراجعة الدائرة قريبا

وز
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، السبت، أنّ الدائرة تواصل تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمكلفين لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وما توفره من سرعة وكفاءة في إنجاز الخدمة التي يحتاجها المكلف للوصول إلى أن لا يحتاج إلى المراجعة الشخصية للدائرة نهائيا.

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وجاء حديث أبو علي، خلال لقائه مديري المديريات الفنية، وبحث معهم تقديم الخدمات للمكلفين، وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ودون أي تأخير.


ودعا، مديري المديريات في ضوء توفير خدمات الدائرة إلكترونيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمكلفين كافة، والعمل على تيسير الإجراءات المقدمة لهم وتبسيطها، وتوفير الوقت والجهد على مراجعي الدائرة على مختلف مستوياتهم.

أبو علي، أشار إلى أن الدائرة عملت العام الماضي على إحداث نقلة نوعية ومتطورة في خدماتها الإلكترونية المقدمة للمكلفين، وذلك بالعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها المكلف إلكترونيا؛ الأمر الذي شهد زيادة في خدمات إلكترونية التي تم استحداثها خلال عام 2020، حيث أصبح بإمكان المكلف الحصول على غالبية الخدمات التي يحتاجها دون مراجعة أي من مكاتب الدائرة.


وأضاف، أنه "رغم توفير الخدمات إلكترونيا فعلى المديرين في حال اضطرار المكلفين للمراجعة شخصيا ضرورة العمل على خدمتهم، وسرعة إنجاز معاملاتهم التي يتقدمون بها في أي موقع من مواقع الدائرة، واعتبار كل مديرية يتم مراجعتها مكانا لخدمة المكلف بحيث يستطيع من خلاله الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها دون أن يتم الطلب منه مراجعة المديرية أو المركز الذي يتبعه".

 

وأصدر أبو علي، تعليمات إلى مديري المديريات ومراكز الخدمات للعمل على وضع تقديم الخدمة لأي مكلف من المكلفين في حال مراجعته الشخصية مهما كانت المديرية أو المركز الذي يتبع له موضع التنفيذ، وعدم الطلب من المكلف مراجعة أي مكان آخر، وذلك للتسهيل على المراجعين والتوفير عليهم في الوقت والجهد وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

 

 يذكر أن الدائرة وفرت للمكلفين كافة صناديق للاستفسارات والإرشاد، وتقديم الاقتراحات والملاحظات على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى تخصيص رقم "واتساب" 0798818810 للتواصل من خلاله حول أي مساعدة أو خدمة يطلبها المكلف في حال عدم الحصول عليها إلكترونيا.

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