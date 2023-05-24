الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

الوكيل الإخباري - قالت مصادر ، إن دخول فعالية حفل نجوم العرب الذي سيقام في ستاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 أيار 2023 لحاملي التذاكر فقط.

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ويشارك في الحفل فنانتان أردنيتان هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.



وسيبدأ الحفل عند الساعة الـ 8 من مساء 29 أيار، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفل، كما يجب على المسجلين الحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.



كما تتوافر حافلات نقل مجانية لحاملي التذاكر من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة الـ 5 و6:30 مساء.

