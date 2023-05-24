الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

هل يجوز طلب قرض من بنك لأداء العمرة أو الحج؟

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

الخدمات الطبية تحدد دوامها ليوم غد

الأربعاء، 24-05-2023 04:10 م

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

5202322154158595010343


الوكيل الإخباري - قالت مصادر ، إن دخول فعالية حفل نجوم العرب الذي سيقام في ستاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 أيار 2023 لحاملي التذاكر فقط.

اضافة اعلان


ويشارك في الحفل فنانتان أردنيتان هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.


وسيبدأ الحفل عند الساعة الـ 8 من مساء 29 أيار، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفل، كما يجب على المسجلين الحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.


كما تتوافر حافلات نقل مجانية لحاملي التذاكر من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة الـ 5 و6:30 مساء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

646e152e15637

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

8 (3)

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

97bc802f-378d-49fc-a667-da1a0eaefa5c

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

dwar

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

IMG-20210602-WA0186

التربية تنظم الأوبريت الوطني "أردن العز" بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار متعلقة
Screenshot 2023-05-17 131205

دهس طالبة بشارع الأقصى ومطالب بجسر مشاة إضافي - فيديو

520236105238292305345

الصناعة والتجارة: لا صحة لرفع أسعار الطحين

image

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء

1020221982451926726633

4 إصابات بتصادم حافلة ومركبة أمام الجامعة الأردنية

5202310195016862791279

السير: ازدحام مروري على جميع مداخل عمّان

web 1

ولي العهد: 75 عاماً على النكبة