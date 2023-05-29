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الإثنين، 29-05-2023 01:14 م

الدخول للمحميات الطبيعية الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

أهم_المحميات_الطبيعية_في_الأردن


الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن بإمكان الأردنيين زيارة جميع المحميات الطبيعية في الاردن مجانا الخميس المقبل؛ بمناسبة حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان


ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

 




 

 


 

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