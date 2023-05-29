الدخول للمحميات الطبيعية الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري -

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أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن بإمكان الأردنيين زيارة جميع المحميات الطبيعية في الاردن مجانا الخميس المقبل؛ بمناسبة حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.