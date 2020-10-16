الدعاية الانتخابية ... سباق بين المرشحين وانزعاج شعبي كبير

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - خاص - ابدى عدد من المواطنين انزعاجهم الكبير من بعض المظاهر غير الحضارية في شوارع المملكة نتيجة وضع لافتات الدعاية الانتخابية بطريقة مزعجة على حد قولهم .

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وقد قال مواطنون للوكيل الاخباري ان بعض لافتات الدعاية الانتخابية وضعت بطريقة اثرت سلبا على بعض الامور الحيوية حيث ان بعض اللافتات وضع بالقرب من الشواخص المرورية والاشارات وادى الى حجب الرؤية وارباك حركة السير .

الى ذلك طالب مواطنون بازالة صور المرشحين عن جوانب الطرقات وخاصة في منطقة الجزيرة الوسطية وبالتحديد المناطق المخفية عن السائقين والمارة .

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر تحديد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

ومع اغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر بلغ عدد من قام بالتسجيل ١٥١ قائمة ممثلة بـ (٨٦٧) مرشحا ومرشحة.



