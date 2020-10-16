الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

اطلاق صافرات الانذار تمهيداً لبدء الحظر الشامل

المغرب يسجل 46 وفاة جراء كورونا

فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

تركيا تسجل 66 وفاة بفيروس كورونا

الصحة البريطانية: 18980 إصابة و 138 وفاة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 83 وفاة و 8804 إصابات جديدة بكورونا

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعتذر عن استقبال المراجعين بعد ثبوت إصابات بكورونا

وجوه سمراء ... لاخترناكم من جديد

الجزائر: 8 وفيات و 193 إصابة جديدة بكورونا

الحكومة توضح حول فرض حظر التجوّل الشامل لمدة 14 يوماً




الجمعة، 16-10-2020 12:46 ص

الدعاية الانتخابية ... سباق بين المرشحين وانزعاج شعبي كبير

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - خاص - ابدى عدد من المواطنين انزعاجهم الكبير من بعض المظاهر غير الحضارية في شوارع المملكة نتيجة وضع لافتات الدعاية الانتخابية بطريقة مزعجة على حد قولهم . 

اضافة اعلان
 

وقد قال مواطنون للوكيل الاخباري ان بعض لافتات الدعاية الانتخابية وضعت بطريقة اثرت سلبا على بعض الامور الحيوية حيث ان بعض اللافتات وضع بالقرب من الشواخص المرورية والاشارات وادى الى حجب الرؤية وارباك حركة السير .

 

الى ذلك طالب مواطنون بازالة صور المرشحين عن جوانب الطرقات وخاصة في منطقة الجزيرة الوسطية وبالتحديد المناطق المخفية عن السائقين والمارة . 

 

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر تحديد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

 

ومع اغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر بلغ عدد من قام بالتسجيل ١٥١ قائمة ممثلة بـ (٨٦٧) مرشحا ومرشحة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a1de49d7-bd24-497d-a824-b1877dfdcf50

اطلاق صافرات الانذار تمهيداً لبدء الحظر الشامل

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25

اطلاق صافرات الانذار الساعة 12 منتصف هذه الليلة

9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

تسجيل 138 وفاة بكورونا في المملكة خلال اسبوع

10202014193933604262629

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعتذر عن استقبال المراجعين بعد ثبوت إصابات بكورونا

6

الاردني مهند هادي برتبة مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية(اوتشا)

10202010211416673758163

وجوه سمراء ... لاخترناكم من جديد

أخبار متعلقة
10202012195450453747079

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخاب لانجاح العملية الانتخابية

99

الأمن العام : خطة أمنية للانتخابات النيابية 2020

مستقله

الهيئة المستقلة تزيل إعلانات مخالفة للمرشحين

920202216132209884575

المستقلة للانتخاب تلتقي ذوي الاحتياجات الخاصة في المفرق