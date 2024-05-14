الدعاية الانتخابية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية تبدأ اليوم وتستمر لخمسة أيام

الوكيل الاخباري-

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انطلق اليوم الثلاثاء ماراثون الدعاية الانتخابية بين الطلبة، وشهد اشتعال المنافسة بين القوائم المختلفة في كل كلية استعدادا لانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.وشرع الطلبة بتعليق صور المرشحين في الشوارع الداخلية للجامعة، وتعليق المنشورات الورقيَّة، إضافة إلى اليافطات، والبطاقات التعريفيَّة بكافَّة أنواعها، لتُوضع في مكانٍ لا يُعيق العمليّتين الأكاديميّة والإداريّة أو الحركة أو السير في الجامعة.وحول هذا العرس الديمقراطي، سيتوجه طلبة الجامعة صباح الثلاثاء المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء من اليوم نفسه، وفي القاعات التي تحددها لجان الكليات، لاختيار ممثليهم، إذ بلغ عدد القوائم المترشحة 143 قائمة على مستوى القوائم النسبية المغلقة (الجامعة - الكليات)، 18 مقعدا منها خُصّصت على مستوى الجامعة، و118 مقعدا على مستوى الكليات التي تعتمد على عدد الطلبة في كل كلية، بحيث يمثل كل 600 طالب مقعد في الكلية، على ألا يقل عدد المقاعد في الكليات عن 3، بصورة شُكّلت معها القوائم على أساس حزبي وعشائري ومناطقي.ومع اقتراب يوم الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي الطلابي، باشرت الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة وكلياتها المختلفة، استعداداتها الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق وتوفير كافة الإجراءات لضمان سير العملية الديمقراطية بالطريقة المثلى، وتسهيل عملية الانتخاب وضمان الدقة والشفافية كما كانت في الأعوام السابقة.