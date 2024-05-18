الدعوة لاطلاق برامج لتنشيط الحركة السياحية

الوكيل الاخباري- دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان، رائد حمادة، إلى إطلاق برامج محفزة لتنشيط الحركة السياحة بالمملكة سواء الداخلية او الخارجية.

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وأشار حمادة في بيان، اليوم السبت، إلى أن موسم الصيف وعطلة عيد الأضحى المبارك تعتبر من المواسم الرئيسية التي يعول عليها لتنشيط حركة السياحة بالمملكة، وتجاوز التبعات التي طالت القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.



وشدد على ضرورة تكثيف حملات الترويج للمواقع السياحية الأثرية المتنوعة والفريدة التي تزخر بها المملكة لزيادة أعداد السياح، وبما يمكن من تعويض المنشآت السياحية خصوصا الفنادق والمطاعم والخدمات عن حالة التراجع.



ولفت إلى أهمية البحث عن أسواق وأنماط جديدة للسياحة والتركيز على تسويق المنتج السياحي في دول الخليج العربي التي تعد اليوم من أبرز الجنسيات التي تأتي للأردن بهدف السياحة خصوصا العائلية منها.



وأوضح حمادة أن الدخل السياحي يشكل ركيزة أساسية لتشيط قطاعات تجارية وخدمية واسعة على رأسها الفنادق والمطاعم والنقل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من سلة العملات الأجنبية.