الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الجيزة : إحالة وتنفيذ عطاءات بقيمة 445 .1 مليون دينار

المومني: ملزمون بقرارات لجنة الأوبئة حول إجراء الانتخابات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني علاقات التعاون الثنائي

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الإثنين

البرلمان العربي يشارك في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بدبي

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

العقبة الخاصة تبدأ بالكشف على الأسماك المستوردة الطازجة

سعد جابر يستذكر تهنئة وصفي التل لوالده - صورة

وزير التربية : الأمور تحت السيطرة

الأحد، 28-11-2021 06:20 م

الدغمي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

f


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، إن الإعلام شريك حقيقي للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام، مؤكداً أن إعلامنا الوطني طالما كان سداً منيعاً في سنوات الأزمات وخط دفاع عن الدولة وحاملاً أميناً لرسالتها.

وأكد الدغمي خلال لقائه، اليوم الأحد، نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، حرص مجلس النواب على مواجهة المشاكل التي تواجه قطاع الإعلام والنظر بجميع مطالب النقابة بعين الاهتمام والمتابعة المستمرة، مؤكداً أن أبواب المجلس مشرعة أمام مختلف وسائل الإعلام والمجلس حريص على تقديم مختلف أوجه الدعم والإسناد والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة عمل مختلف وسائل الإعلام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320212233217106867304

بلدية الجيزة : إحالة وتنفيذ عطاءات بقيمة 445 .1 مليون دينار

w

المومني: ملزمون بقرارات لجنة الأوبئة حول إجراء الانتخابات

الصفدي

الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني علاقات التعاون الثنائي

11202127192925419529290

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الإثنين

w

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

العقبة

العقبة الخاصة تبدأ بالكشف على الأسماك المستوردة الطازجة

أخبار متعلقة
وزارة الصحة 2

الصحة تعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ استعدادا للشتاء

8

إدارة الأزمات : ندعو لعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المضللة

1120211820159979552134

إدارة الازمات يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع الاصابات

الخصاونة لوغو

ايعاز من رئيس الوزراء بتشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش

رئاسة

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

11202119122136212380453

بيان من إدارة الأزمات بشأن الجرعة الثالثة