الدغمي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، إن الإعلام شريك حقيقي للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام، مؤكداً أن إعلامنا الوطني طالما كان سداً منيعاً في سنوات الأزمات وخط دفاع عن الدولة وحاملاً أميناً لرسالتها.



وأكد الدغمي خلال لقائه، اليوم الأحد، نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، حرص مجلس النواب على مواجهة المشاكل التي تواجه قطاع الإعلام والنظر بجميع مطالب النقابة بعين الاهتمام والمتابعة المستمرة، مؤكداً أن أبواب المجلس مشرعة أمام مختلف وسائل الإعلام والمجلس حريص على تقديم مختلف أوجه الدعم والإسناد والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة عمل مختلف وسائل الإعلام.

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