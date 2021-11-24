الدغمي يهاتف الخصاونة بشأن متعطلي الكرك

الوكيل الإخباري– قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، إنه هاتف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لوضع الحكومة بآخر التطورات المتعلقة بـ “متعطلي الكرك”.



وهدد نحو 15 شخصاً من الشبان في الكرك، بالانتحار من اعلى القلعة، احتجاجاً على عدم وجود وظائف لهم، مطالبين بتشغيلهم.



جاء ذلك رداً على النائب علي الطراونة خلال جلسة الأربعاء النيابية، للحديث عن تهديد المتعطلين بإلقاء أنفسهم من أعلى القلعة.



وبين الطراونة، أن أنباء وردت إليه حول اقدام أحدهم على الانتحار من أعلى القلعة .

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