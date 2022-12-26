الدفاع المدني: التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال الملازم عبد الله السعودي، من الدفاع المدني، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع 1136 حالة اسعافية مختلفة، منها 80 حادث انقاذ و 27 حادث إطفاء، في جميع أنحاء المملكة.

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ودعا السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني على إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إلى انتهاج السلوك الوقائي السليم والابتعاد عن الممارسات الخاطئة وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، وضرورة مراعاة الاستخدام الأمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.



وأكد على ضرورة عدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه التي من المتوقع أن يرتفع منسوبها، إضافة إلى تثبيت الاجسام على اسطح المنازل مع تشكل رياح نشطة السرعة من المتوقع أن تصل ما بين 50- 60 كم/ساعة،.



وقال إن على المواطنين عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.





