الدفاع المدني : التعامل مع 48 حريقاً و 1534 بلاغاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعاملت فرق الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1534 بلاغا حول حوادث وإنقاذ وإطفاء، بينها إنقاذ أشخاص حاصرتهم المياه على جسر وادي القمر.



وقال رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني أحمد الزيادات، إنه خلال 24 ساعة الماضية، تعامل الدفاع المدني مع 1534 بلاغا مختلفا في مجال الإسعاف والإطفاء والإنقاذ، منوها إلى أنه رقم حول المعدل اليومي بزيادة بسيطة في عدد حوادث الإنقاذ والإطفاء.

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وأوضح الزيادات انه تم التعامل مع إنقاذ أشخاص حاولوا عبور جسر وادي القمر وتعطلت آلياتهم على جسر نتيجة ارتفاع المياه، ما أدى إلى محاصرتهم وتدخل فرق الدفاع المدني وإنقاذهم وهم في صحة جيدة.



واشار الى انه تم التعامل في مجال الإسعاف مع 3 حوادث اختناق ناتجة عن الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، مشيرا إلى زيادة بسيطة في عدد حوادث الحريق خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت أسباب 6 حوادث من أصل 48 حادثا ناتجة عن سوء استخدام وسائل التدفئة و13 نتيجة تماس كهرباء.