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الخميس، 20-06-2024 09:13 ص

الدفاع المدني : العديد من الحجاج الاردنيين يعانون من أوضاع صحية استثنائية

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الوكيل الاخباري - عززت مديرية دفاع مدني الزرقاء مركز حدود العمري بكوادر بشرية وحافلات إسعافية إضافية لاستقبال الحجاج.

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وقال العقيد المهندس محمد خريسات مدير دفاع مدني الزرقاء، إنه وتنفيذا للخطط الأمنية المسبقة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تؤثر على المنطقة تم التنسيق مع وزارة الصحة وتزويد حافلات الإسعاف بأطباء من مختلف الاختصاصات لتقديم الاستشارات الطبية بشكل فوري لكل من يحتاجها من ضيوف الرحمن.


وبين، أن العديد من حافلات الحجيج بدأت منذ ساعات صباح امس بالوصول إلى كافة المعابر الحدودية، وتبين أن العديد منهم يعاني من أوضاع صحية استثنائية بسبب الظروف الجوية مما تطلب تعزيز مركز حدود العمري بحافلات إسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية بأسرع وقت ممكن للعديد منهم بنفس الوقت بعد أن تم تجهيزها بمعدات ومهمات طبية إضافية لتكون على أعلى درجات الجاهزية الطبية كأقسام طوارئ.


وأشار خريسات إلى أنه تم التعامل مع عدد من الحالات بين الحجاج من ضمنها، الجهد الحراري وارتفاع بالضغط والسكري ونقل بعض الحالات إلى المراكز الصحية المختصة القريبة من مركز حدود العمري.


وأكد، أنه سيستمر تواجد الكوادر بكافة معداتهم وتجهيزاتهم طوال فترة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة .

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