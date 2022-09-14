الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

الوكيل الإخباري - قال مدير الإدارة للموارد البشرية في الدفاع المدني العقيد عماد ذيب، إن عدد المشاركين في عمليات الإنقاذ بموقع عمارة اللويبدة وصل إلى 350 مشاركا، إلى جانب رجال الشرطة والدرك، وأمانة عمان.

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وبيّن ذيب، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن هذه الحوادث تحتاج لدقة ومهنية، مضيفاً أن الوصول لموقع العمارة صعب ووعر، ما يتطلب نقل بعض المعدات عبر الرافعات ليتم إزالة الركام الموجود.



وأكد أن العمل يحتاج إلى جهد كبير، متوقعاً أن يتم الوصول لكل الموجودين تحت الردم خلال الساعات القادمة.



وحول المعدات المستخدمة، أوضح ذيب أنه تم استخدام كاميرات بحث والكلاب المدربة، موضحاً أنه عندما يتبين وجود شخص يتم وضع الدعامات لرفع الكتل الاسمنتية ودخول رجل الإنقاذ.







