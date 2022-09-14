الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

تعرف على أسعار الذهب الأربعاء في المملكة

الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

وزير التنمية: لا حضانات منزلية مرخصة في اللويبدة

مقتل ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين قرب جنين

الدفاع المدني: لن نرتاح حتى إخراج آخر جثة في اللويبدة

الأرصاد الجوية تحذر من الضباب - فيديو

الشبول: مؤشرات على وجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة

شاهد أحدث الصور الحيّة لعمليات البحث والإنقاذ في اللويبدة

4 جثث إحداهما طفلة وثلاثة إناث آخرين في عمر العشرينات وصلت الطب الشرعي

عاجل

الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

الأربعاء، 14-09-2022 09:52 ص

الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

f307c5a5-e3cb-4084-b99d-c8bc87424944


الوكيل الإخباري - قال مدير الإدارة للموارد البشرية في الدفاع المدني العقيد عماد ذيب، إن عدد المشاركين في عمليات الإنقاذ بموقع عمارة اللويبدة وصل إلى 350 مشاركا، إلى جانب رجال الشرطة والدرك، وأمانة عمان.

اضافة اعلان


وبيّن ذيب، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن هذه الحوادث تحتاج لدقة ومهنية، مضيفاً أن الوصول لموقع العمارة صعب ووعر، ما يتطلب نقل بعض المعدات عبر الرافعات ليتم إزالة الركام الموجود.


وأكد أن العمل يحتاج إلى جهد كبير، متوقعاً أن يتم الوصول لكل الموجودين تحت الردم خلال الساعات القادمة.


وحول المعدات المستخدمة، أوضح ذيب أنه تم استخدام كاميرات بحث والكلاب المدربة، موضحاً أنه عندما يتبين وجود شخص يتم وضع الدعامات لرفع الكتل الاسمنتية ودخول رجل الإنقاذ.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6076bdb836ea5

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

63208375171df

وزير الصحة يعود مصابي حادثة اللويبدة

61f83d8a-46b3-4607-81b0-5b1d7d8d960f

وزير التنمية: لا حضانات منزلية مرخصة في اللويبدة

222

الدفاع المدني: لن نرتاح حتى إخراج آخر جثة في اللويبدة

4

شاهد أحدث الصور الحيّة لعمليات البحث والإنقاذ في اللويبدة

الطب الشرعي خاص

4 جثث إحداهما طفلة وثلاثة إناث آخرين في عمر العشرينات وصلت الطب الشرعي

أخبار متعلقة
222

الدفاع المدني: لن نرتاح حتى إخراج آخر جثة في اللويبدة

306845456_388537886786785_8437838462804650439_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

maxresdefault

اعتبارا من الغد .. إغلاق طرق في عمّان بشكل كلي أو جزئي لمدة شهر

92022681944242952941

الدفاع المدني: التعامل مع 1274 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

main_image6318584da9ee4

القبض على المشتبه بهم بافتعال حريق سوق البالة في إربد

IMG_2837

السيطرة على حريق ضخم بسوق الألبسة المستعملة في إربد