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الجمعة، 11-03-2022 10:49 ص

الدفاع المدني تحذر من المنخفض الجوي

مطر ١


الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، والمتوقع ان يصاحبه هطول غزير للأمطار، وبعض التراكمات الثلجية.

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وأهابت المديرية المواطنين إلى التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر اماناً.


ونوهت المديرية إلى ضرورة الاستخدام الأمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.


وطلبت من المواطنين عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال حدوث اي ملاحظة او شكوى.

 


 




 

 


 

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