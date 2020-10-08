الدفاع المدني : جاهزون لتلبية المساعدة خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عام الدفاع المدني العميد انور الطراونة ان كوادر الدفاع المدني جاهزة وعلى اتم الاستعداد لتلبية نداء اي مواطن خلال فترة الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت .
واكد الطراونة ان كوادر الدفاع المدني ستقوم بنقل المرضى الى المستشفيات وستقوم ايضا باعادتهم الى بيوتهم بعد تلقي العلاج خاصة مرضى الكلى ومن يحتاج للتنقل من منطقة الى اخرى .
ووجه العميد الطراونة رسالة الى المواطنين بضرورة اخذ الاولوية عند الاتصال بالدفاع المدني للحالات الطارئة فقط مؤكدا ان على المواطنين ان يطمئنوا .
واشار الطراونة ان على من يحتاج المساعدة خلال فترة الحظر الشامل الاتصال على الرقم 911 لطلب المساعدة والرقم 193 لحالات الاشتباه بفيروس كورونا .