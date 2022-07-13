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الأربعاء، 13-07-2022 10:48 ص

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني المقدم احمد الزيادات، إنه تمت الاستجابة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لنحو 6886 حادثا مختلفا من بينها منها (515) حادث إطفاء.

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وأشار إلى وجود استجابة فورية وحركة كل دقيقة وثلاث ثواني لإحدى طواقم الدفاع المدني للتعامل مع حادث معين خلال إجازة العيد .


وبدوره قال العميد فراس الدويري مدير مديرية العمليات والسيطرة لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن 92 ألف اتصال تلقاها هاتف الطوارئ 911 خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، نتج عنها 55 ألف بلاغ سددت جميعها من خلال تشكيلات مديرية الأمن العام الثلاث.


 




 

 


 

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