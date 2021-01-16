الدفاع المدني يتعامل مع حالة انقاذ خطيرة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق من المنقذين العاملين في مديرية دفاع مدني معان وفريق البحث والإنقاذ تمكنوا اليوم من إنقاذ شخصين من جنسية عربية سقطا داخل بئر ماء فارغ أثناء عملية الصيانة بمنطقة الشوبك .

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حيث تمكن الفريق من الوصول إليهما بواسطة الحبال والسلالم المخصصة لمثل هذه الحوادث و عملوا على إخراجهما من داخل البئر ويعانيان من جروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم .

بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى معان الحكومي وحالتهما العامة متوسطة .



