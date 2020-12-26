السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 08:01 م

الدفاع المدني يحذر المواطنين

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الوكيل الاخباري  - دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء تشكل الصقيع وخاصة ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح الباكر.
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وكانت دائرة الأرصاد الجوية حذرت من :

- خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد منتصف الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الفجر والصباح في المناطق التي قد تشهد هطول زخات المطر في شرق المملكة . 

 




 

 


 

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