الدفاع المدني يحذر المواطنين

الوكيل الاخباري -

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء تشكل الصقيع وخاصة ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح الباكر.وكانت دائرة الأرصاد الجوية حذرت من :- خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد منتصف الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.- خطر تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الفجر والصباح في المناطق التي قد تشهد هطول زخات المطر في شرق المملكة .