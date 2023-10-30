الإثنين 30-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابة شاب بجروح برصاص شرطة الاحتلال في القدس

18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

تقارير: توقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال تشرين الثاني المقبل

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

الصفدي للمبعوث الصيني: اذا استمرت الحرب ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية

حماس: تراجع العدو عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة

شهداء اطفال غزة جراء العدوان تجاوز العدد السنوي لوفيات الصراعات المسلحة عالمياً

تنظيم النقل البري: صرف دعم المحروقات عن شهر آب الأربعاء المقبل

فيديو -اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال بشارع صلاح الدين في غزة وانسحاب دبابة حاولت التوغل

صحيفة عبرية: يجب الإفراج فوراً عن جميع الأسرى الفلسطينيين

عاجل

حماس: تراجع العدو عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة

الإثنين، 30-10-2023 11:15 ص

الدفاع المدني يحذر: انزلاقات وسيول وغبار

10202329113725385174376


الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني، من حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تؤثر على المملكة، اليوم الاثنين، إذ يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، ويحتمل أن تكون غزيرة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وحذّرت من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً، واحتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة.

كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a38581ce-8d66-4243-98a1-d8fdacc7f077

الصفدي للمبعوث الصيني: اذا استمرت الحرب ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية

395450616_638949938412244_1717994675600735104_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1335 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

D7Q9GSJg0f1gms6hMGFJjbniGDWGix9kSOFMSEYJ

تنظيم النقل البري: صرف دعم المحروقات عن شهر آب الأربعاء المقبل

file

3431 طناً من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم الاثنين

shutterstock_1096975310

الامن السيبراني: التعامل مع تسريب بيانات 4251 حسابا لموظفي القطاع الحكومي في الربع الثاني

8e8ef288-eeef-445e-9c45-16ef047e9922

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-10 at 10.54.57 AM

وزير المياه والسفير الألماني يبحثان استمرار التعاون في مجالات المياه

غبار2

السير تهيب بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة

384233904_627536732886898_2217029353424255550_n

التعامل مع 1357 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

IMG_2837

فيديو - حريق في العبدلي والدفاع المدني يتجه للموقع للسيطرة عليه

9202330122019768261039

الأمن يُحذر من خطر انزلاق المركبات مع بداية تساقط المطر

0L5A0229

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية بـ42 مليون دينار