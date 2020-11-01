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الأحد، 01-11-2020 08:50 ص

بسبب الأمطار التي قد تشهدها المملكة

الدفاع المدني يحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

دفاع
شعار المديرية العامة للدفاع المدني


الوكيل الإخباري - دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين، الأحد، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات في مناطق تشهد سقوط أمطار خوفا من خطر الانزلاق والإقلال ما أمكن من الحركة على طرق تشهد غبارا كثيفا، نظرا لما سيشهده الأردن من حالة عدم استقرار جوي.

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كما دعا الدفاع المدني، إلى الانتقال من أماكن منخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.


ويطرأ الأحد، انخفاضا على درجات الحرارة؛ لتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتأثر الأردن تدريجيا بحالة عدم استقرار جوي، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، التي قالت إن الفرصة تتهيأ لهطول زخات مطر متفرقة على فترات في أنحاء مختلفة من الأردن، قد يصحبها الرعد أحيانا، كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط حبات برد ولفترات زمنية قصيرة في مناطق محدودة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 31 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 23، وفي البحر الميت 31 - 22، وفي خليج العقبة 31 - 21 درجة مئوية. 


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