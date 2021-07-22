الدفاع المدني يحذر من السباحة العشوائية

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الدفاع المدني الخميس، من السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة لذلك.

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وقالت الإدارة، في تغريدة لها عبر منصة تويتر، "تجنب السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة".