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الخميس، 22-07-2021 11:24 ص

الدفاع المدني يحذر من السباحة العشوائية

الدفاع المدني


الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الدفاع المدني الخميس، من السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة لذلك.

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وقالت الإدارة، في تغريدة لها عبر منصة تويتر، "تجنب السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة".

 


 




 

 


 

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