الدفاع المدني يحذر من السباحة العشوائية

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الدفاع المدني الخميس، من السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة لذلك.
وقالت الإدارة، في تغريدة لها عبر منصة تويتر، "تجنب السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة".
تحذير :— الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) July 22, 2021
تجنب السباحة العشوائية في الأماكن الغير المخصصة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة#مائة_عام_من_الامن #وتستمر_المسيرة #الأمن_العام #مئوية_الاردن #الدفاع_المدني pic.twitter.com/S4mtmHv46J