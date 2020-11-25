الدفاع المدني يحذر من حالة الطقس اليوم

الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنيين من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، اليوم الاربعاء، مؤكدة على عدة اجراءات للحفاظ على سلامتهم خلال المنخفضات الجوية.



وقالت مديرية الدفاع المدني في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه على الجميع اتباع اجراءات السلامة العامة كعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال الى المناطق المرتفعة وتثبيت الاجسام القابلة للتطاير كالواح الزينكو واغطية الخزانات الموجودة على اسطح المنازل.



اضافة اعلان





