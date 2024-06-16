الأحد 16-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد

وفاة حاج فلسطيني أثناء تأديته فريضة الحج

تحذير صادر عن الصحة السعودية لكافة الحجاج

نتنياهو: اتخذت قرارات غير مقبولة للجيش لتقويض قدرات حماس

المحكمة العليا الإسرائيلية توقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاق 7 أكتوبر

الخارجية تعلن عن ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين الأردنيين في الحج

مقتل 11 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال منذ الأمس

الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة في الزرقاء

صورة - أفعى فلسطين تلدغ طفلا في الاغوار الشمالية

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 9300 فلسطيني بينهم 250 طفلا

الأحد، 16-06-2024 01:07 م

الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة في الزرقاء

IMG_8388


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء اخمدت اليوم حريق أتى على اعشاب جافة تقدر بمساحة (70) دونم بمنطقة بيرين، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات في الأرواح.اضافة اعلان


وأهابت المديرية بالمواطنين، ضرورة عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة، أو رمي أعقاب السجائر، والتخلص من النيران بعد التنزه بطريقة سليمة وكاملة، عن طريق غمرها بالمياه او التراب، والتأكيد على اتباع الإرشادات عند التعامل مع مصادر الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد

الخارجية

الخارجية تعلن عن ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين الأردنيين في الحج

افع

صورة - أفعى فلسطين تلدغ طفلا في الاغوار الشمالية

٥

رجال الأمن يشاركون المواطنين في عيد الأضحى

الامن

صور - هكذا استقبل نشامى الأمن العام المسافرين على الحدود

ر

الأرصاد للأردنيين: ننصح بالزيارات خلال الفترة المسائية والليلية في العيد

أخبار متعلقة
٢

الأمن: حريق بمحل لتنجيد السيارات - صور

الدفاع المدني 2

الامن العام : حادث سير بين 3 مركبات

a3166716-09b2-442c-a3da-d0a33eb3f7a5

المعايطة يودّع بعثة الأمن العام المتوجهة لأداء مناسك الحج

ج

إغلاق 33 منشأة وإتلاف 332 طنا من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

٣

حريق كبير بعبدون والدفاع المدني يحول دون وقوع كارثة

492252_1_1678865065

الدفاع المدني: التعامل مع 1357 حالة اسعافية خلال 24 ساعة