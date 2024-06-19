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الأربعاء، 19-06-2024 09:27 م

الدفاع المدني يخمد حريق في الزرقاء

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - تعاملت طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني الزرقاء اليوم مع حريق شب في هنجر يستخدم للصناعات البلاستيكية، وساحة خارجية تابعه له تحتوي على أخشاب ومواد بلاستيكية بمساحة إجمالية بلغت (1000)م٢ في منطقة وادي العش .

واستطاعت فرق الإطفاء وبكل حرفية عالية من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع انتشاره للمصانع المجاوره على الرغم من طبيعة المواد المحترقة وتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة .

هذا وقد شارك في إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية، ولم ينتج عن الحريق  أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .

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