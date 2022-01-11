الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 12:16 م

الدفاع المدني يسيطر على تماس كهربائي في الضمان الاجتماعي

ت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأنه حدث تماس كهربائي خفيف في فرعها الرئيسي في وادي صقرة (فرع عمان المركز)، حيث تعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحادث والسيطرة عليه ولم ينتج أي أضرار بشرية بين موظفي الفرع و مراجعيه أو أضرار مادية. 

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وبينت المؤسسة أن الفرع مستمر بتقديم الخدمات لجمهورها ولا يوجد أي تأثير لهذا الحادث البسيط على سير العمل في الفرع. 


وقام مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة بزيارة الفرع للاطمئنان على سلامة الموظفين والمراجعين وشكر كوادر الدفاع المدني على سرعة استجابتهم للسيطرة على الحادث.


 




 

 


 

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