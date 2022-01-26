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الأربعاء، 26-01-2022 08:53 م

الدفاع المدني يعمل على تأمين مجموعة من المواطنين تقطعت بهم السبل

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان قامت بإخلاء ٦ مواطنين علقت الحافلة التي كانت تقلهم بسبب تراكم الثلوج في منطقة الطيبة - وادي موسى ، وتم نقلهم وتأمينهم وتقديم يد العون لهم .

كما قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء سائحين اثنين الى موقع آمن.

وكانت مديرية الامن العام أكدت على اخذ الحيطة والحذر والحد من الحركة إلا للضرورة القصوى خاصة في المناطق التي تشهد تساقطا للثلوج . 

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