الدفاع المدني ينفذ تمريناً وهمياً في عمان

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الدفاع المدني ينفذ تمرينا وهميا بالتعاون مع مستشفى العبدلي في منطقة البوليفارد ولمدة ثلاثة ايامقالت مديرية الدفاع المدني، إنها سوف تنفذ تمريناً وهمياً وسط العاصمة عمان، وفق خطط التدريب السنوية وبالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن التمرين يحاكي عدة حوادث وهمية وبالتعاون مع مستشفى العبدلي في منطقة بوليفارد العبدلي.وأضافت أنه سوف يستمر على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء ( الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويبدأ الساعة السابعة من صباح كل يوم .ويهدف التمرين إلى رفع الكفاءة التدريبية لمرتبات الدفاع المدني و لموظفي المستشفى والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بعمليات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء في حال وقوع حادث حقيقي.